Takko Fashion opent volgend jaar webshop in Nederland

De Duitse discounter Takko Fashion opent volgend jaar een webshop in Nederland, zo meldt CEO Tjeerd Jegenaan Retailtrends. Naast Nederland zullen ook in Oostenrijk, Frankrijk, Tsjechië en Slowakije webwinkels geopend worden.

In 2016 heeft Takko in eigen land al een webshop. Deze is onlangs vernieuwd door verder in te zetten op een mobiele gebruikerservaring, zo licht Retailtrends toe. Negentig procent van de Takko-klanten zou naar eigen zeggen via smartphone of tablet bestellen.

Tjeerd Jegen maakte in mei van dit jaar de overstap naar Takko Fashion. Hiervoor was hij werkzaam als CEO van Hema.