Voormalig Hema CEO Tjeerd Jegen nu CEO bij Takko Fashion

Tjeerd Jegen maakt de stap naar Takko Fashion. De voormalige Hema CEO is nu aangesteld als CEO bij de textieldiscounter. Hij zal per 1 mei 2022 de functie van CEO bij Takko Fashion op zich nemen, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf.

Jegen stapte vorig jaar op bij Hema en werd vervangen door Saskia Egas Reparaz. Wat hij sinds zijn vertrek bij Hema heeft gedaan is niet bekend.

"We zijn erg enthousiast dat we zo'n ervaren CEO als Tjeerd hebben weten te strikken voor Takko Fashion," aldus Karl-Heinz Holland, uitvoerend voorzitter van Takko Fashion, in het persbericht. "In zijn professionele carrière heeft hij meermaals innovatieve kracht en leiderschap laten zien."