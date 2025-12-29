Tally-ho 'Hoe meer ik het loslaat, hoe leuker het wordt'

Moderetailer Tally-ho heeft half december een nieuw filiaal geopend in De Pijp in Amsterdam. Met ruim 330 vierkante meter is het qua formaat een middenmotor voor de Noord-Nederlandse retailonderneming, maar voor Amsterdamse begrippen - en zeker voor een populaire buurt als De Pijp - is het een opvallend ruime zaak met een breed merkaanbod damesmode, schoenen en accessoires van onder andere By-bar, Kuyichi, Pom Amsterdam en Bellerose.

Eigenaar Barbara van Leyen was niet direct op zoek naar een nieuw pand, vertelt ze telefonisch aan FashionUnited. De laatste winkelopening dateert van twee jaar terug in Beverwijk en de andere winkel in Amsterdam, met 140 vierkante meter een ‘kleintje’ voor Tally-ho, bestaat alweer tien jaar.

“Maar op een goed moment raakte ik met een makelaar in gesprek en inmiddels was wel duidelijk dat in Amsterdam echt alles via makelaars gaat, daar kom je als individu of onderneming eigenlijk niet tussen.” Dus toen het pand aan de Gerard Doustraat 69 vrijkwam en de eigenaar ook nog bereid bleek te verhuren, was het snel geregeld. Het is een echte boetiekstraat, zegt Van Leyen, met veel zelfstandig ondernemers en gezellige horeca. Doordeweeks zijn er voornamelijk buurt- en stadsbewoners te vinden. In het weekend trekt de straat, met de Albert Cuypmarkt om de hoek, ook veel dagjesmensen en toeristen.

60 jaar Tally-ho

De verbouwing nam drie maanden in beslag en op 11 december konden de deuren open. Daarmee telt Tally-ho, dat in 2026 het zestigjarig bestaan viert, nu acht fysieke winkels en een webshop. De nieuwe winkel is licht en ruimtelijk met een houten vloer, zitjes, een bargedeelte en grote paskamers.

Tally-ho Amsterdam Credits: Tally-ho

Succesvolle retail in het middensegment is bijzonder. Het prijssegment staat al jaren onder stevige druk en consumenten kopen meer en meer online, dus hoe krijgt Van Leyen dat voor elkaar? “Mijn aanpak is om zoveel mogelijk los te laten,” zegt ze. “Ik vind creativiteit heel belangrijk en ons personeel, inmiddels ongeveer 90 mensen, neemt waar mogelijk zelf het initiatief.”

Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het gaat om verdere verduurzaming van de winkels en het aanbod of als er een oproep binnenkomt van de gemeente om iets te organiseren rond een themadag. Medewerkers vormen dan een groep en gaan met het onderwerp aan de slag. Van Leyen erkent dat daarvoor wel eerst voorwaarden zijn geschapen: een organisatie waar iedereen zich veilig voelt en durft fouten te maken, waar mensen tijd krijgen om trainingen te volgen of bijvoorbeeld te mediteren. Van Leyen: “Hoe meer ik het loslaat, hoe leuker het wordt.”

Zo ontstaan originele acties, zoals de ‘Tally-hallen’ waarbij Tally-ho tijdelijk winkelrekken beschikbaar stelt aan het personeel om hun eigen kleding te verkopen. Ook de ‘laat-je-trui-ontpluizen’ service of het ‘curated vintage’ aanbod - dat een oud-medewerkster in consignatie bestiert - zijn hier voorbeelden van.

Tally-ho in Amsterdam Credits: Tally-ho

En hoe kijkt Van Leyen aan tegen het aankomende inkoopseizoen? "Ik hoef niet het onderste uit de kan," zegt ze nuchter. Voor Van Leyen betekent succesvol retailen een gelijkwaardige relatie met leveranciers. Ze streeft naar een win-winsituatie waarin ze de vrijheid behoudt om een eigen programma samen te stellen, zonder vast te zitten aan verstikkende contracten. Voor het komende seizoen ligt de lat hoog op het gebied van ethiek: "Ik verwacht dat merken waar we mee werken nette arbeidsvoorwaarden hanteren, transparant zijn over hun duurzaamheidsclaims en daarin ook progressie boeken."

Inspiratie haalt ze voornamelijk van Instagram. “Ik krijg ook veel toegestuurd en bekijk alles. Ik weet dan al vrij snel of het iets is voor Tally-ho of niet.”

Barbara van Leyen Credits: Tally-ho