Tassenmerk Delvaux begint met e-commerce

Belgisch tassenmerk Delvaux start met e-commerce. Het merk start deze week met de verkoop van de tassen via de eigen website, zo meldt FashionNetwork op basis van een interview met CEO Marco Probst.

De CEO benadrukt dat het starten van e-commerce vooral draait om digitalisering bij het Belgische merk en het verzamelen van data. Zo wil het merk zien waar op geklikt wordt en waar de bezoekers van de website vandaan komen bijvoorbeeld.

Delvaux werd in 1829 opgestart en behoort inmiddels tot een van de luxueuze lederwarenbedrijven ter wereld. In 2014 ging het merk pas voor het eerst de Belgische grens over met de eigen winkels. Op het moment zijn alle winkels in Europa en de winkel in New York gesloten wegens de pandemie. “Sinds de oprichting in 1829 is la Maison Delvaux er altijd in geslaagd moeilijke situaties te overwinnen. We zijn er telkens sterker door geworden en ook deze keer zal Delvaux triomferen,” zo valt te lezen op de website. Het merk heeft inmiddels tien eigen locaties en wordt bij winkels wereldwijd verkocht.