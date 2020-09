‘Te weinig aandacht voor retailers in miljoenennota’

De miljoenennota heeft weinig aanknopingspunten voor retailers, zo meldt brancheorganisatie INretail in een persbericht. De organisatie meldt dat vanuit de miljoenennota alleen indirect in de retail wordt geïnvesteerd.

“Er is meer maatwerk nodig voor de sector die nestelt in de haarvaten van de lokale en de landelijke economie,” aldus het bericht. “We missen aandacht voor de aanpak van leegstand en het investeren in binnensteden. Iedere plaats profiteert van gezonde retail en dat is vanuit maatschappelijk en economisch perspectief goed voor het hele land.”

Volgens INretail onderschat de overheid het effect van het omzetverlies op de retail. Het gemiddelde inkomen van een zelfstandig winkelier daalt bij een omzetverlies van 15 procent tot het bestaansminimum, aldus de organisatie. “INretail wil meer aandacht voor de wereld achter de macrocijfers en wijst op de maatschappelijke kosten als investeren in de retail niet gebeurt.” INretail wijst erop dat de retail al langere tijd een verandering doormaakt en vernieuwt. “Corona versnelt alles en we hebben een meewerkende overheid nodig om het samen in goede banen te leiden.”

“Het is de vraag of de retail zal profiteren van de berekende extra koopkracht, omdat ook de werkloosheid stijgt en het consumentenvertrouwen matig is. Dat werkt als een rem op consumentenbestedingen.”