‘Technologie in fysieke winkel en AR-mogelijkheden trekken consumenten aan’

Eén op de vier Nederlandse consumenten zou eerder een winkel bezoeken die beschikt over virtuele interactieve belevingen, zoals slimme spiegels en interactieve schermen. Daarnaast worden AR-mogelijkheden (Augmented reality) gezien als de oplossing producten online uit te proberen, dat blijkt uit onderzoek van Snap Inc. in samenwerking met Foresight Factory.

Het zijn vooral de millennials en generatie Z die de vraag naar in-store technologie stimuleren, zo is te lezen in het onderzoek. Een kwart van de ondervraagde millennials en generatie Z-consumenten zegt extra moeite te willen doen winkels te bezoeken met slimme technologie. Zo’n 35 procent van deze generatie zou gebruik maken van de technologie als die beschikbaar zou zijn.

Daarnaast speelt de smartphone een belangrijke rol bij het bezoeken van een fysieke winkel voor deze generatie. Een derde van de millennials en 43 procent van generatie Z schaffen producten het liefst met hun smartphone aan. Bovendien geeft meer dan de helft van generatie Z en de millennials aan nooit te winkelen zonder mobiele telefoon. De smartphone wordt voornamelijk gebruikt om prijzen te vergelijken en producten door te sturen naar vrienden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten producten eerst willen zien, aanraken en voelen. Dit weerhoudt de consument online te winkelen. Een oplossing hiervoor zou zijn de producten te kunnen testen via digitale kanalen. Dat kan bijvoorbeeld middels AR-mogelijkheden. Bijna een kwart van de ondervraagde consumenten zou modeproducten liever passen met behulp van AR dan naar een fysieke winkel te moeten gaan.