Technologie in fysieke winkels moet de ervaring verbeteren, niet vervangen

In een tijd waarin digitale innovatie elk aspect van ons leven doordringt, is de toekomst van de fysieke detailhandel de afgelopen jaren zeker een onderwerp van veel discussie geweest, waarbij veel retailexperts een volledige verschuiving naar volledig meeslepende digitale werelden voorspellen. De realiteit is echter heel anders geweest. In plaats van te worden vervangen, evolueert de fysieke detailhandel naar een oase van tastbaarheid en aanraking, verrijkt door zorgvuldig geïntegreerde technologie die de algehele consumentenervaring verbetert.

Geschreven door Tim Nash, hoofd van Ignite bij We Are IPOS. De visionaire retail-influencer helpt de sector hervormen. Door het uitdagen van normen en het samenstellen van Shop Drop Daily zet hij wereldwijde innovaties op het gebied van winkelconcepten, visuele merchandising, pop-ups, etalages en merk-omgevingen onder de aandacht.

Voorbij zijn de dagen dat winkelruimtes slechts plaatsen waren waar transacties worden gedaan. Tegenwoordig dienen ze als meeslepende omgevingen vol boeiende contactpunten die op persoonlijk niveau contact maken met klanten. Nu bieden ze tastbare redenen aan om mensen te bezoeken, wat een echt gevoel van enthousiasme en avontuur oplevert dat niet online kan worden gerepliceerd.

Gentle Monster SKP Credits: Gentle Monster

Gentle Monster SKP Credits: Gentle Monster

Gentle Monster SKP Credits: Gentle Monster

Gentle Monster combineert traditionele visuele merchandisingtechnieken met de allernieuwste technologie om een winkelbestemming te creëren die verder gaat dan alleen transacties. Het bedrijf biedt consumenten een ervaring en dompelt ze onder in een wereld van innovatie en verbeelding.

Hoewel we ons niet meteen in deze digitale bestemmingen verdiepen, begint het strategische gebruik van technologie merken in staat te stellen hun verbinding met consumenten echt te verdiepen en anderszins statische omgevingen te voorzien van dynamische inhoud en context, waardoor diepte, beweging, kleur en creativiteit worden toegevoegd.

Voor mij is een van de belangrijkste verschuivingen waar we getuige van zijn de evolutie van de consumentenconnectie, deels gevoed door ons vermogen om 24/7 in contact te komen met de merken waar we van houden. Door middel van gepersonaliseerde ervaringen, interactieve productinformatie en augmented reality beginnen deze merken onze winkelervaringen af te stemmen op onze individuele voorkeur, waardoor een gevoel van intimiteit en relevantie wordt bevorderd dat verder gaat dan de conventionele handel.

Flannels X Oxford Street, Londen Credits: Flannels

Flannels X Oxford Street, Londen Credits: Flannels

Na een periode van uitrol van formules beginnen we technologie een rol te zien spelen bij het transformeren van traditioneel statische omgevingen in dynamische, boeiende ruimtes die de zintuigen boeien en nieuwsgierigheid opwekken. Retailers beginnen buiten de gebaande paden te denken en maken gebruik van technologie om consumenten op nieuwe en boeiende manieren met producten, campagnes en collecties te verbinden.

Het gebruik van technologie stelt merken in staat om buiten vier muren te denken en het bereik van hun fysieke ervaringen virtueel uit te breiden. Door verhalen in zowel de on- als offline wereld in elkaar over te laten lopen, worden consumenten naadloos 'ondergedompeld' in verhalen via alle contactpunten. Of het nu gaat om een pop-upwinkel die wordt weerspiegeld in de digitale ruimte, of om een virtueel evenement aangevuld met exclusieve aanbiedingen in de winkel, de convergentie van fysieke en virtuele werelden versterkt de merkverhalen, stimuleert betrokkenheid en bevordert de merkloyaliteit.

Gucci Chengdu Store door Random Studio Credits: Random Studio

Gucci Chengdu door Random Studio Credits: Random Studio

Het gaat niet om het vervangen van fysiek door digitaal. In feite is het precies het tegenovergestelde: technologie speelt een rol bij het verbeteren van de ervaring, door lagen van interactiviteit, relevantie en enthousiasme toe te voegen die transactioneel winkelen transformeert in een multisensorische verkenning van ontdekking en genot. Merken beginnen te onderzoeken hoe ze hun intrinsieke DNA kunnen inzetten om het consumententraject te verrijken door ruimtes te voorzien van dynamiek, relevantie en avontuur.

Deze samensmelting van verhalen sluit aan bij de werkwijze om de betrokkenheid van klanten over alle kanalen te creëren, waardoor grenzen vervagen en de rol van de detailhandel opnieuw wordt gedefinieerd.

Dit is absoluut het moment om over te stappen op de nieuwe positionering van de detailhandel en de boel echt een impuls te geven.

Tiffany & Co. Nuit Blanche Paris Credits: Tiffany & Co.