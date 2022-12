Technologie voor retail: Welke innovaties kunnen de detailhandel helpen?

Parijs - Van de digitale hulpmiddelen die te zien waren op Tech for Retail, de beurs voor retailtechnologie, trokken sommige onze bijzondere aandacht. Sommige technologieën bereiken niet alleen de eindconsument beter, maar bieden ook oplossingen voor terugkerende problemen van de detailhandel, zowel fysiek als online.

De tweede editie van Tech for Retail - een vakbeurs gewijd aan technologische en digitale innovaties voor retail en online - vond plaats in Parijs op 28 en 29 november 2022. Onder de 200 exposanten waren er enkele die zich specifiek op de mode-industrie richten, zoals bijvoorbeeld Chapsvision, een bedrijf dat samenwerkt met de LVMH-groep, Longchamp, SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Fursac), Louis Pion, Carré Blanc, Zadig & Voltaire of The Kooples.

Gegevens om de behoeften van consumenten beter te begrijpen

"Onze missie is het verbeteren van de customer journey bij luxe- en speciaalzaakketens", aldus de stand. "We doen 'Digital in Store'". Dit betekent dat Chapsvision winkels voorziet van een tablet-pc die de digitale gegevens van potentiële klanten verbindt met de gegevens die in de winkel worden verzameld: winkelgewoonten, consumentengedrag en andere belangrijke parameters. Dit geeft het verkooppersoneel extra argumenten om artikelen aan te bevelen.

Greenmetrics, een andere op gegevens gebaseerde Franse start-up, heeft geautomatiseerde evaluatie-instrumenten ontwikkeld om de impact van online aanwezigheid te verminderen, "een SaaS-oplossing om de koolstofvoetafdruk van een website te meten, te beheren en te verminderen en tegelijkertijd de prestaties ervan te optimaliseren", aldus het bedrijf.

Van beter voorraadbeheer tot productiecontrole

SoCloz is een bedrijf dat een antwoord biedt op concrete economische en milieuvraagstukken op het gebied van magazijnbeheer: Hoe verkoop je goederen op een milieuvriendelijke manier en maak je tegelijkertijd optimaal gebruik van magazijnruimte? Software voor orderbeheer brengt de voorraden in winkels en magazijnen samen, waardoor bedrijven nieuwe mogelijkheden krijgen: online reserveren, click-and-collect, ship-from-store, omnichannel retourenbeheer, bestellingen opnemen in de winkel en meer. Deze eenwording maakt niet alleen een betere controle op inkomende en uitgaande orders mogelijk, maar genereert ook tot 20 procent extra omzet, aldus SoCloz.

De voorraadkwestie vraagt om vraagtekens bij productiesystemen die maar al te vaak tot overproductie leiden. Een probleem dat met behulp van technologie kan worden opgelost. Op de beurs toonde adviesbureau Accenture de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de digitalisering van het bedrijfsleven in termen van technologische en menselijke transformatie: Het ontwerpen van digitale tweelingen voor het maken van prototypes en het personaliseren van artikelen; dematerialisatie om ruimte vrij te maken in winkels en het personeel meer tijd te laten besteden aan het geven van verkoopadvies; en, natuurlijk, metaverse technologieën die het winkelend publiek in staat stellen een kledingstuk te passen op hun avatar, bijvoorbeeld zonder de wachtrijen bij paskamers of de ecologisch twijfelachtige heen-en-weer-verzending van e-commerce.

Bevordering van de circulaire economie en bescherming van modellen tegen namaak

Aangezien het budget voor deze innovaties echter niet voor iedereen betaalbaar is, moet op korte termijn een verschuiving worden ontwikkeld van het lineaire economische model (kopen - consumeren - weggooien), dat onze consumptiemaatschappij in chaos stort, naar een sterkere circulaire economie (doorverkopen, recyclen, upcyclen).

Dit is waar CircularX, een start-up die we op de beurs ontmoetten, aan werkt: "In veel productcategorieën, waaronder mode, zal de markt voor gebruikte producten de markt voor nieuwe producten binnen enkele jaren inhalen. In deze context is het noodzakelijk dat merken zich snel aan deze nieuwe modellen aanpassen. Sommige hebben dit begrepen en stellen reeds zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vast, waarbij sommigen streven naar 25 procent van hun totale omzet in 2030. Met de digitale oplossing van dit Franse bedrijf kunnen merken omnichannel- en terugkoopprogramma's lanceren en de volledige waarde van de markt voor tweedehands goederen benutten. Met andere woorden, ze zullen niet langer worden ingehaald door tweedehands platforms zoals Vinted en Vestiaire Collective, die voor hun eigen items marktaandeel afpakken van merken. "CircularX bevat alle belangrijke functies om tweedehands succesvol te maken en een end-to-end rendementspropositie te runnen."

Wie de detailhandel wil beschermen, moet ook namaak aanpakken, een van de grootste plagen van de onlinehandel. Het bedrijf MarqVision is gespecialiseerd in het opsporen van namaakproducten. Hiervoor gebruikt de multinational kunstmatige intelligentie. Het algoritme doorzoekt de klok rond het internet en richt zich op verdachte foto's en teksten. Het maakt dan lijsten die naar de marktplaatsen worden gestuurd zodat zij de beledigende artikelen verwijderen. Als ze niet op de marktplaatsen worden gehost, maar bijvoorbeeld op sociale netwerken, wordt de vermelding doorgestuurd naar Google zodat de links niet meer worden weergegeven.

Start-ups brengen meer menselijkheid in het omnichannelproces

Aangezien dit artikel gaat over het opsporen van op de beurs ontdekte innovaties, hebben we veel rondgekeken in de Start-up Village, waar nieuwe ideeën en concepten in de schijnwerpers staan. Dit is ook het geval met AlloReview, een jong Frans bedrijf dat pas twee jaar oud is en software heeft ontwikkeld waarmee mensen online een gesproken commentaar kunnen achterlaten op gekochte artikelen. Alle spraakberichten worden door AlloReview geanalyseerd en AlloReview stuurt vervolgens een soort podcast, feedback over de winkelervaring, naar haar klantenkring. De software herkent momenteel echter slechts 20 procent van het emotionele deel van een verklaring. Wat humanisering betreft, biedt Onepilot een oplossing: uitbestede klantenondersteuning, met meer dan 700 menselijke medewerkers die de klok rond vragen beantwoorden.

Je kunt de vooruitgang niet stoppen, je kunt alleen de koers ervan controleren. Het lijkt erop dat de meeste exposanten op Tech for Retail uitstekende partners zijn om Retail 3.0 te betreden.