'Ted Baker sluit mogelijk aantal winkels in Nederland en België'

Brits modemerk Ted Baker sluit naar verluidt op korte termijn enkele winkels in Nederland en België. Het nieuws wordt gemeld door WWD op basis van bronnen uit de mode-industrie.

De Britse operationele activiteiten van het merk werden eerder al onder curatele geplaatst. Volgens WWD zit dit er ook aan te komen voor de takken in Nederland, België en Spanje. Hieronder vallen vier winkels in de Benelux en 7 shop-in-shops, aldus WWD. De Benelux-tak wordt geleid door AARC, een Europese partner van Ted Baker moederbedrijf Authentic Brands Group.

Authentic Brands Group zette in februari 2024 een streep door de samenwerking met de retailbedrijf AARC. Het bedrijf was verantwoordelijk voor de exploitatie van Ted Baker-winkels en het e-commerceplatform van het merk in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Authentic Brands Group verstrekte een kortetermijnlening aan AARC om het bedrijf door ‘recente financiële moeilijkheden’ heen te helpen. Echter is het bedrijf er niet in geslaagd om de beloofde financiering in het bedrijf te injecteren. Bovendien kon AARC zich niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Zowel Authentic Brands Group als Ted Baker hebben nog niet gereageerd op het nieuws.