Tendam breidt merkenportfolio verder uit, koopt Slowlove

Het Spaanse Tendam Group voegt een nieuw merk toe aan zijn bedrijfsportefeuille, het Spaanse modemerk Slowlove van de journalisten Sara Carbonero en Isabel Jiménez. Dit heeft Tendam aangekondigd in een persbericht. Tendam heeft het grootste deel van de Slowlove aandelen gekocht en zal vanaf nu het merk leiden. De overnameprijs is niet bekend. Carbonero en Jiménez blijven de artistiek directeurs van het merk, aldus Tendam in het persbericht.

De aankoop van Slowlove volgt op de herlancering van Hoss Intropia door Tendam vorige maand en de lancering van het nieuwe merk High Spirits door Tendam dochterbedrijf Springfield begin deze week.

Marie-Castellvi-Dépée, executive manager director bij Cortefiel en Pedro del Hierro, licht de context van de nieuwe samenwerking toe in het persbericht: “Vorig jaar zijn Slowlove en Cortefiel een zeer succesvolle samenwerking gestart, en nu kondigen we trots aan nauwer samen te gaan werken. In de beginfase van de samenwerking, zullen we vooral steun bieden aan Slowlove terwijl het evolueert en zich voorbereidt om te groeien. Tendam biedt het merk middelen, bedrijfsorganisatie en operationele expertise.”

Op 8 april lanceert Slowlove zijn lente-zomer 2021 collectie, die net als de vorige Slowlove collecties online te koop zal zijn via zowel de website van Slowlove als op de websites van Tendam dochterbedrijven Cortefiel en Pedro del Hierro. In Spanje en Portugal zal deze collectie tevens te koop zijn in de fysieke winkels van Cortefiel en Pedro del Hierro.

Enkele dagen geleden kondigde Tendam aan 20 nieuwe merken toe te voegen aan zijn bedrijfsportefeuille gedurende de komende maanden.