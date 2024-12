Tess V opent vijfde winkel in Den Bosch

Tess V sluit het jaar af met winkelnieuws. Het razendsnel groeiende modemerk van Tess Verwoert opent in maart 2025 haar vijfde winkel in ‘s-Hertogenbosch, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De winkel bevindt zich in de Krullartstraat.

Het modemerk vestigt zich in een pand met 125 vierkante meter. “Het pand is casco opgeleverd, wat ons de kans geeft hier echt iets bijzonders van te maken”, deelt Verwoert in het persbericht. De oprichtster is van plan het pand volledig te verbouwen en “om te toveren tot een echte Tess V-beleving.” Zo zal de Friday Denim-hoek weer onderdeel worden van het interieur en zal er ruimte zijn voor sieraden.

Tess V is niet compleet nieuw in de Bossche stad. Het modemerk proefde de gezelligheid van de stad al in 2022 met een pop-upstore. “Die pop-up liep zo goed dat we toen besloten om naast ons online retailkanaal, ook fysieke winkels te openen. We vinden het geweldig dat het nu weer helemaal samenkomt. Het voelt als een droom die uitkomt.”

De vijfde Tess V-winkel opent midden maart 2025 de deuren aan de Krullartstraat 14 in Den Bosch. De exacte datum van de winkelopening is nog niet bekend.