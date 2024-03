Tess V zet eerste stap naar het buitenland, gaat samenwerking aan met retailer op Curaçao

“We gaan een klein gedeelte van onze collectie op Curaçao verkopen”, vertelt Tess Verwoert in een videocall met FashionUnited. De oprichter van modemerk Tess V slaat de handen ineen met moderetailer Rebels in Jan Thiel en zet daarmee haar eerste stappen in het buitenland.

In de winkel komt een deel van de Tess V-collectie en het eigen denim, Friday Denim, te liggen. “De eigenaresse van Rebels vertelde ons dat er veel vraag is naar lange jeans, dus we zijn heel benieuwd hoe ons denim merk op Curaçao wordt ontvangen. Om het plaatje compleet te maken, voegden we wat zomerse items toe”, aldus Verwoert.

Tess V verschijnt deze maand in de Rebels-winkel. “De orders zijn net verzonden. Zodra Rebels deze binnenkrijgt, verschijnt het in de winkel”, deelt de oprichter. Deze samenwerking betekent echter niet dat Tess V de wholesale instapt. “Dat is niet iets wat wij ambiëren.”

FashionUnited ging in gesprek met de oprichter van Tess V over de opening van haar derde winkel en bedrijfsvoering in uitdagende tijden. Houd de website in de gaten.