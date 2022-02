Tet. Swimwear kiest Bali voor opening eerste brandstore

Nederlands swimwearmerk Tet. heeft een eerste brandstore geopend, zo meldt het merk in een persbericht. Het merk is neergestreken in Canggu, op het Indonesische eiland Bali.

Een groot deel van de collectie van Tet. wordt handgemaakt in Bali. "Het voelt als de perfecte plek om onze producten te verkopen," aldus het persbericht. Tet. Swimwear is opgericht in 2018 door Lieke van Hulsbergen. Het merk maakt gebruik van materiaal op basis van gerecycled plastic om de items te maken.

Het merk wordt al verkocht bij onder andere De Bijenkorf en Verse Good Store in Nederland, Jules & Co en Shop Lily in België en heeft ook diverse verkooppunten op Bali.