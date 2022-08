Textielinzamelaar Sympany opent winkel Benjamins

Textielinzamelaar Sympany heeft de handen ineen geslagen met Jyoti Daalmans voor een nieuw concept genaamd Benjamins. Benjamins is een winkel in Utrecht waar tweedehands kleding en gerecycled items te koop zijn, aldus een persbericht.

De kleding in de winkel wordt gesorteerd en geleverd door Sympany. Daarnaast kan er gedragen kleding ingeleverd worden en is er een atelier waar kleding gerepareerd wordt. “Wij zijn er voor iedereen en willen het vooroordeel van tweedehands doorbreken met unieke, frisse en stijlvolle items. Met Sympany heb ik daar een ambitieuze en schitterende partner in”, aldus Jyoti Daalmans.

De naam van het concept is gebaseerd op het verhaal van Benjamin Button. "Benjamin wordt oud geboren en wordt elk jaar jonger. Met de kleding die je bij Benjamins koopt is het net zo. Oud wordt jong en nieuw. Tweedehands, refurbished, duurzaam of circulair. Noem het zoals je wilt." Het starten van een winkel zoals Benjamins past binnen de circulaire missie van Sympany. "Lokaal hergebruik is nog steeds de meest duurzame optie," aldus de textielinzamelaar in het persbericht.

Benjamins, beeld via Sympany