The Athlete’s Foot opent grootste Europese winkel in Rotterdam met nieuw winkelconcept

The Athlete’s Foot opende vrijdag haar grootste Europese winkel aan de Korte Lijnbaan in Rotterdam. De winkel introduceert bovendien een nieuw winkelconcept in Europa en moet dienen als een bruisend middelpunt voor de lokale gemeenschap, zo meldt The Athlete’s Foot in een persbericht.

De nieuwe winkel is voorzien van het nieuwe ‘TAF 3.0’-concept. Dit winkelconcept werd eerst getest in Amerika, waarna het werd aangepast op de behoeften van de Rotterdamse consument. Zo is bijvoorbeeld het kunstwerk van straatkunstenaar OX Alien te zien. Het kunstwerk viert Rotterdams rijke geschiedenis en zijn belangrijke rol in de Nederlandse streetwear scene.

“Rotterdam is een belangrijke stad voor The Athlete's Foot, met voortdurende investeringen in evenementen en initiatieven zoals Cult Noord, Rotterdam Street Culture Week, Project Fearless en Sneakerness Rotterdam”, deelt Romano Cinelli, vice-voorzitter en General Manager van The Athlete's Foot EMEA. “Deze locatie gaat niet alleen om het creëren van een ruimte die resoneert met de gemeenschap en onze gedeelde passie voor straatcultuur. We gevolgen dat onze investering hier een blijvende impact zal hebben op zowel onze klanten als het lokale landschap.”

De winkel wordt geëxploiteerd door een lokale franchisenemer, Mounaim Kasimi, en de Rotterdamse voetballegende Tonny Vilhena. The Athlete’s Foot wil gemeenschapsinitiatieven en lokale economieën ondersteunen en geeft in het persbericht aan dat deze winkel daar een voorbeeld van kan zijn.

The Athlete's Foot in Rotterdam. Credits: The Athlete's Foot

