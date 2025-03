The English Hatter opent een winkel in Maastricht

De herenmodezaak The English Hatter heeft dit weekend de deuren van een nieuwe zaak geopend in winkelstad Maastricht. De elfde vestiging van de herenmodezaak is te vinden aan de Wolfstraat, zo meldt het bedrijf op haar website.

The English Hatter is een familiebedrijf gespecialiseerd in klassieke Engelse herenmode, hoeden en accessoires van merken als Borsalino, Barbour, Burlington en het eigen label.

Het bedrijf begon in 1935 aan de Amsterdamse Heiligeweg. The English Hatter heeft nu totaal elf winkels in Nederland, waaronder vestigingen in Laren, Leidschendam, Haarlem, Den Bosch en Den Haag. Het bedrijf heeft tevens een online shop.

De Wolvenstraat is een straat in het centrum van Maastricht. Andere winkels in de straat zijn bijvoorbeeld Massimo Dutti, Meulenhof Schoenen, Samsøe Samsøe, Doppelgänger en Gabor.

Winkelbeeld. Credits: The English Hatter

Winkelbeeld. Credits: The English Hatter

Winkelbeeld. Credits: The English Hatter

