The Golden Store in Beverwijk sluit haar deuren

The Golden Store in Beverwijk sluit na zeven jaar haar deuren. Eigenaresse Romé Reinders laat op social media kanaal Instagram weten dat het terugbetalen van de NOW-regeling en de onzekere tijd het moeilijk maakte de winkel open te houden.

The Golden Store maakte tijdens de pandemie gebruik van coronasteun, zoals de NOW-regeling (de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Bedrijven konden dankzij deze regeling rekenen op loonsteun van de overheid. Later moest (een deel van) deze overheidssteun worden terugbetaald, wat voor extra hoge schulden zorgde bij veel ondernemers.

“Ondanks dat we al begonnen waren met terugbetalen, kwam er een extra grote schuld bij. Dit heeft ons doen inzien dat er geen redding meer is voor de winkel”, schrijft Reinders. “In deze onzekere tijd, met minder winkelend publiek, worden ondernemers al flink op de proef gesteld. Het is overleven in de retail en met deze extra last werd het voor ons simpelweg onmogelijk.”

Reinders sluit na zeven jaar de deuren van haar winkel, waar ze damesmode verkocht. Ze had het merk van haar tweelingzussen Julie en Marie, Reinders, in het portfolio, maar verkocht ook labels zoals Ambika, Franky Amsterdam en My Jewellery.

“We hebben geweldige tijden gekend en daar zullen we met veel trots op terugkijken. We hebben veel geleerd, maar vooral enorm genoten van onze prachtige zaak”, aldus Reinders.