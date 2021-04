The Lenzing Group introduceert nieuw e-commercekanaal Tencel.com

The Lenzin...

Innovatieve textielproducent, Lenzing, lanceert een eigen e-commercekanaal, Tencel.com. De groep wil met het nieuwe platform consumenten in contact brengen met kleding en huishoudtextiel dat gemaakt is van duurzame vezels van de groep, zo blijkt uit berichtgeving van Home Textiles Today.

De Tencel eShop is bedoeld om consumenten in staat te stellen verantwoorde aankopen te doen, zoals duurzame kleding en huishoudtextielproducten. Het platform is voorzien van meer dan 200 producten, gemaakt van Tencel-lyocell en modale vezels van het Tencel-merk. Kleding, denim, schoenen en sportkleding van merken als Levi’s, H&M, Esprit, Mara Hoffman en Boyish zijn op het platform te vinden. De consument wordt vanaf het platform doorverwezen naar de website van de merken.

“De corona-pandemie is een katalysator die de transformatie van de industrie naar digitalisering en meer duurzaamheid heeft versneld”, meldt Harold Weghorst, VP Global Marketing & Branding bij Lenzing, aan Home Textiles Today. “Consumenten kiezen ervoor om te kopen vanuit huis. Velen heroverwegen wat ze nodig hebben en zoeken waar mogelijk naar duurzame alternatieven.”

Florian Heubrandner, VP van Lezing’s wereldwijde textielbedrijf zegt -in berichtgeving van Home Textiles Today- zich te verheugen Lenzing’s diensten te diversifiëren, en merken en retailers een one-stop-platform te bieden dat rechtstreeks in contact staat met milieubewuste consumenten.

Lenzing produceert cellulosevezels voor bekende merken als Tencel, EcoVero en Veocel. Het bedrijf wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn.