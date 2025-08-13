The Room Antwerp keert terug naar Amsterdam met pop-up

Belgisch modemerk The Room Antwerp strijkt weer neer in Amsterdam. Het merk opent een pop-up, twee jaar na de eerste tijdelijke winkel in de stad.

De pop-up is van korte duur, namelijk van 3 tot en met 7 september. De winkel is te vinden op Gerard Doustraat 144.

The Room Antwerp is een community-driven merk. Dit houdt in de praktijk in dat het niet werkt met seizoenscollecties, maar drops. Wanneer een item is uitverkocht beslissen de fans van het merk welke items een comeback maken.

De fans, ook wel roomies genoemd, krijgen eerste toegang tot nieuwe items en pre-orders, maar krijgen ook uitnodigingen voor evenementen.