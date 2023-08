The Room Antwerp opent pop-upstore in Amsterdam

The Room Antwerp, een platform voor tijdloze mode zonder seizoensgebondenheid, opent op 14 september een pop-upstore in Studio DC van Hall te Amsterdam, zo maakt The Room bekend in een persbericht.

The Room kiest voor een Nederlandse pop-upstore, omdat hier twintig procent van de bestellingen wordt geplaatst. “Als buurland is Nederland natuurlijk close to The Room maar ook close to the heart. We merkten al snel dat de items die we aanbieden de interesse wekten van bekendere fashionista’s zoals Nicole Huisman, Fia Hamelijnck, Yara Michels, etc. Maar ook bij het grotere Nederlandse publiek heeft The Room veel succes. Sommigen kwamen zelfs al naar Antwerpen om een offline shopping event bij te wonen. Nu dacht ik, het is hoog tijd om naar daar te gaan en deze community nog veel beter te leren kennen”, legt Noëmie Haverhals, oprichter van The Room, uit in het persbericht.

De opening van de Amsterdamse pop-upstore gaat gepaard met de lancering van een exclusieve collectie. De collectie is enkel in de pop-upstore verkrijgbaar.

Haverhals richtte The Room op in 2021. Voor het online platform cureert zij ‘hard to find’ mode-items die niet tot de bekende merken behoren. Haverhals is niet de enige die inspraak heeft wat betreft het aanbod. Roomies, millenials en Gen Z’ers in Europa, Amerika en Australië, beslissen namelijk mee welke producten in de webshop verschijnen. De items verschijnen in drops van tien tot twintig stuks per keer online. Via een virtuele sleutel krijgen zij toegang tot exclusieve items.

De pop-upstore is tot en met 17 september te bezoeken.