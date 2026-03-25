The Sting opent nieuw winkelconcept in Tilburg

In 1982 opende The Sting haar allereerste winkel aan de Heuvelstraat 62 in Tilburg. Ruim veertig jaar later, en nog altijd stevig verankerd in de stad, opent The Sting een volledig vernieuwd winkelconcept op nummer 33. Born in Tilburg, since 1982.

The Sting is sinds 1982 een vaste waarde in het Nederlandse straatbeeld en uitgegroeid tot een herkenbare fashionretailer in Nederland en België, met meer dan 50 winkels. Het bedrijf staat voor no-nonsense fashion met karakter: on-trend, toegankelijk en altijd met een eigen signatuur. Met eigen merken zoals Daily Aesthetikz, Hallinger, Club République en Amy & Ivy bouwt The Sting continu aan collecties die inspelen op wat er nú speelt.

Eerste winkel, Heuvelstraat in Tilburg, 1982. Credits: The Sting

Publiek in Tilburg, 1982. Credits: The Sting

Een opening met Tilburg als vertrekpunt

Op donderdag 26 maart 2026 om 10:00 uur opent The Sting Tilburg haar deuren. De opening staat in het teken van de stad waar het bedrijf is ontstaan en waar het nog altijd onderdeel van is. De opening draait om de beleving en trots op de stad waar alles begon.

Wat je kunt verwachten:

De eerste 500 klanten ontvangen een giftcard met een waarde tot 500 euro

Exclusieve openingsdeals die je niet wilt missen

Een limited Tilburg-collectie met onder andere T-shirts en sweaters (op = op)

Nieuw concept, vertrouwde basis

De vernieuwde winkel is geen update, maar een upgrade. Dames en heren krijgen ieder hun eigen wereld binnen krachtige shop-in-shops, elk met een eigen stijl, sfeer en identiteit.

Dit is The Sting zoals je het nog niet eerder zag: scherper, uitgesprokener en volledig gebouwd op de toekomst van retail, zonder te vergeten waar het vandaan komt.