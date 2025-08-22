The Swapshop kan dankzij subsidie uitbreiden

Modepionier The Swapshop heeft subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland. Het gaat om een EFRO-subsidie, een subsidie speciaal gericht op economische innovatie en duurzame groei binnen Europese regio’s.

Mede-oprichter van The Swapshop Monique Drent meldt het nieuws op LinkedIn. Ze geeft aan dat dankzij de subsidie het bedrijf verder gaat uitbreiden met nieuwe vestigingen in Noord-Holland. De missie van het bedrijf is om heel Nederland aan ‘het swappen’ te krijgen. In de volksmond houdt dit kledingruil in. “Dankzij deze steun gaan we The Swapshop opschalen met meerdere nieuwe winkels in Noord-Holland. Zo kunnen nog meer mensen ontdekken hoe leuk en gemakkelijk kleding ruilen is”, aldus het bericht van Drent.

Op dit moment heeft The Swapshop twee vestigingen: een in Amsterdam en een in Rotterdam. Welke locaties de ondernemers nog meer op het oog hebben is niet bekend.