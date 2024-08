Thing I Like Thing I Love opent winkel in Nijmegen

Na winkels in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam te openen, zet Things I Like Things I Love zich ook in het Westen van het land op de kaart. Het kleding- en interieurmerk opent in augustus een nieuwe conceptstore in Nijmegen, zo blijkt uit een vacature op de website.

De opening van de Nijmeegse winkel staat gepland op vrijdag 16 augustus en bevindt zich aan de Van Broeckhuysenstraat 20.

Things I Like Things I Love, afgekort TilTil, startte als een pop-upstore waarbij oprichters Petra en Sanne hun favoriete items verkochten die zij verzamelden in kringloopwinkels. Dat viel in de smaak, dus volgde al snel een eerste permanente winkel in Amsterdam.

TilTil groeide, naar eigen zeggen, uit tot een begrip in Nederland met winkels in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en binnenkort Nijmegen. De conceptstores bieden een eigen kledinglijn (voor dames en kinderen), sieraden en interieurcollectie aan. De TilTil-stijl wordt omschreven als smaakvol en stoer met een gewaagd, vintage randje.