This is Free Fashion en Nationale Kringloopbon lanceren giftcard voor vintage mode

Duurzame modebeweging This is Free Fashion lanceert een cadeaukaart speciaal voor tweedehands mode en kledingreparateurs. De kaart is ontwikkeld in samenwerking met de Nationale Kringloopbon en moet het hergebruik van kleding een landelijke impuls geven.

De ‘This is Re-Fashion Giftcard’ is vanaf 28 november te pre-orderen en zal te besteden zijn bij kringloopwinkels, vintage stores en reparatieateliers in heel Nederland. De gesprekken met deelnemende winkels lopen nog. Doel is om uiteindelijk een landelijke dekking te realiseren.

“We willen tweedehands kleding normaliseren en laten zien dat een cadeau niet altijd nieuw hoeft te zijn,” vertelt Lot van Os, oprichter van This is Free Fashion, aan FashionUnited. “Een giftcard geef je vaak omdat je niet precies weet wat iemand wil. Met deze kaart geef je iemand een ervaring - en misschien wel een eerste kennismaking met tweedehands shoppen.”

De opbrengst van niet-ingewisselde kaarten vloeit terug naar duurzame initiatieven, waaronder stichting This is Free Fashion en de Kringloopbon.

This is Free Fashion is een Nederlandse anti-fast-fashion-beweging die gratis kledingwinkels runt in Nederland. Door mode zonder prijskaartje aan te bieden, verlaagt de organisatie de drempel naar tweedehands kledingconsumptie en gaat ze in gesprek over duurzaamheid met een nieuw publiek.