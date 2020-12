Thuiswinkel: Online aankopen stijgen met 23 procent in derde kwartaal

Hoewel de winkels in het derde kwartaal op veel plekken open waren, bleven in deze periode de online aankopen en bestedingen stijgen. De online aankopen namen met 23 procent toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2019, naar 75,9 miljoen euro. De online consumentenbestedingen groeiden met 4 procent naar 5,7 miljard euro. Dat blijkt uit de meest recente Thuiswinkel Markt Monitor, een onderzoek naar online consumentenbestedingen uitgevoerd door GfK in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders.

Vooral de online aanschaf van producten steeg: online bestedingen aan producten stegen met 36 procent, het aantal aankopen met 34 procent. Vooral in de categorieën Home & Living, Food/Nearfood en Sport & Recreatie was volgens het rapport een ‘ongekende groei’ te zien: hier werden stijgingen geconstateerd van respectievelijk 106, 61 en 51 procent in online uitgaven. De online uitgaven aan diensten daalden vooralsnog met 48 procent ten opzichte van 2019. Volgens Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, heeft dat vooral te maken met het feit dat Nederlanders sinds corona minder of goedkoper op vakantie gaan.

Volgens het rapport kwamen er in het kwartaal ongeveer 760.000 nieuwe e-shoppers bij, een toename van zeven procent. Uit de analyse blijkt dat dat de coronapandemie een groot aandeel heeft gehad in deze stijging: in het derde kwartaal vorig jaar bleef het aantal kopers gelijk vergeleken met het jaar daarvoor.

Van alle kopers kocht bijna de helft (45 procent) in het derde kwartaal iets met een smartphone. Vorig jaar was dat nog 38 procent. IDeal blijft de meest populaire betaalmethode: de software werd bij 69 procent van de aankopen gebruikt, ten opzichte van 61 procent in 2019. De betaalmethode wordt steeds vaker ook door buitenlandse partijen aangeboden, zoals AliExpress en Amazon.