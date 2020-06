Thuiswinkel.org sluit zich aan bij wens ACM voor extra servicepunten

Autoriteit Markt & Consument uitte vorige week al de wens voor een uitbreiding van servicepunten en pakketkluizen. Thuiswinkel.org sluit zich nu bij die wens aan. De organisatie is echter wel van mening dat deze servicepunten op praktische locaties moeten komen.

Thuiswinkel steunt de oproep voor meer servicepunten waaronder pakketkluizen omdat deze bezorging van pakketten duurzamer en efficiënter maken. “Wat echter het allerbelangrijkste is op het gebied van servicepunten, is dat deze op goede locaties worden geplaatst waar consumenten toch al zijn, bijvoorbeeld in de buurt van hun woning of werk”, aldus Margreeth Pape, programmamanager duurzaamheid en logistiek van Thuiswinkel.org in het persbericht. “Zo niet, dan pakken ze alsnog vaak de auto om hun pakketje op te halen en dan ben je je duurzaamheidsvoordeel eigenlijk alweer kwijt.”

“Om de extra servicepunten een succes te laten zijn voor zowel het milieu als de consument, moet er niet alleen naar de teruggebrachte CO2-uitstoot van bestelbusjes, maar ook naar hoe gemakkelijk het voor consumenten is om hun bestelling te voet of met de fiets op te halen. Duurzaamheid en gemak zijn hierbij dus de essentiële termen, die niet los van elkaar gezien kunnen worden.”