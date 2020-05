Tijdelijk verbod op uitverkoop van de baan

Ondanks de oproep voor een uitverkoop verbod door diverse Nederlandse mode partijen, komt dit verbod er toch niet. Dit laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten aan RTLZ. Een dergelijk verbod blijkt juridisch lastig en er is niet genoeg draagvlak onder de ondernemers.

Een groep modebedrijven zag graag een tijdelijk verbod op uitverkoop ingaan tot 1 juli. Staatssecretaris Keijzer meldde na een petitie die duizenden keren werd ondertekend dat ze de mogelijkheden voor een verbod ging onderzoeken. Het verbod op uitverkoop moest kleine ondernemers helpen te concurreren met grote bedrijven die geopend konden blijven en stunten met prijzen. Nu blijkt dat het juridisch mogelijk maken van een verbod voor ook online winkels op korte termijn onmogelijk is.

Om een dergelijk iets mogelijk te maken is namelijk een spoedwet nodig. Deze moet daarna nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd worden, wat al met al sowieso drie maanden zal duren. Niet op tijd om dus in de tijdelijke nood voor een verbod te voorzien. Ook zijn retailers verdeeld over het effect van een uitverkoopverbod. Een gedeelte van de retailers is volgens het ministerie van mening dat dergelijke maatregel er voor zorgt dat mensen hun aankopen uitstellen, terwijl nu de omzet nodig is.

Eens of oneens? Laat het weten via tip@fashionunited.com. Uw reactie kan (in overleg) aan dit artikel worden toegevoegd.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited