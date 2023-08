TikTok ontwikkelt tool om e-commerce makkelijker te maken via het eigen platform

TikTok lanceert 'Fulfilled by TikTok' (FBT), een nieuw logistiek programma dat het gemakkelijker maakt voor verkopers die TikTok Shop gebruiken om op het platform te verkopen. Dat maakt TikTok bekend op haar website.

De tool is voor nu alleen nog beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, waarschijnlijk omdat de tool daar getest en geoptimaliseerd wordt. Het is nog niet bekend of TikTok van plan is deze tool ook in Nederland en België te lanceren.

FBT is een logistiek aanbod dat TikTok Shop producten opslaat, ophaalt, verpakt en vervolgens verzendt naar de TikTok-gemeenschap. Handelaren die zich aanmelden voor FBT, zullen een deel van hun voorraad overhandigen, dat vervolgens wordt opgeslagen in een magazijn. In ruil daarvoor betaalt de handelaar een bepaald bedrag per item aan TikTok.

“Het is ontworpen om handelaren te bevrijden van tijdrovende logistiek via een eenvoudige, snelle en betaalbare oplossing”, schrijft TikTok op haar website. “Zo kunnen merken zich concentreren op belangrijke aspecten van hun bedrijf, zoals marketing, inhoud en productontwikkeling.”