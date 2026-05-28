TikTok Shop in juni naar Nederland en België

Social media platform TikTok breidt TikTok Shop verder uit in Europa. Per 15 juni kunnen gebruikers in onder andere Nederland en België rechtstreeks in de app shoppen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Ningxin Wu, Industry Lead TikTok Shop Nederland, België en Oostenrijk over de lancering: “TikTok Shop maakt het mogelijk om shoppable video’s en live-shopping van merken, lokale verkopers en creators samen te brengen, zodat mensen trending producten kunnen ontdekken én direct kunnen kopen zonder de app te verlaten.”

Merken kunnen zich vanaf 1 juni registreren en aanmelden bij TikTok Shop. Een van de bedrijven die actief wordt op TikTok Shop is N Brands, het moederbedrijf van onder andere de merken Nikkie en Fifth House. “De lancering van TikTok Shop in Nederland is een belangrijke volgende stap voor N Brands in het verder uitbreiden van onze digitale aanwezigheid”, aldus Nikkie Plessen, CEO en oprichter van N Brands in het persbericht. “Als een van de eerste merkpartners die zich aansluit bij TikTok Shop in Nederland, kijken we ernaar uit om te ontdekken hoe entertainment driven commerce ons helpt om consumenten op een authentieke en interactieve manier te bereiken. De combinatie van entertainment, beleving en shopping past perfect bij hoe onze klanten vandaag de dag fashion en beauty ontdekken en kopen.”

Het verkoopkanaal blijft niet beperkt tot alleen het thuisland van een merk. Verkopers kunnen met ‘Sell Across Europe’ hun producten ook aanbieden in andere EU-markten waarin TikTok Shop beschikbaar is. De shop is al actief in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Spanje. Vanaf 15 juni komen daar Nederland, België, Oostenrijk en Polen bij.

Over de grens verkopen wordt door TikTok makkelijker gemaakt door de productbeschrijvingen te lokaliseren en aan te passen voor elke markt. Verkopers kunnen direct naar andere EU-markten verzenden of gebruikmaken van logistieke dienstverleners die samenwerken met TikTok Shop, of van vervoerders die door TikTok Shop zijn goedgekeurd.

Verkopers kunnen daarnaast gebruikmaken van het affiliate-netwerk van TikTok Shop-creators in de EU-markten waar TikTok Shop beschikbaar is. Goedgekeurde TikTok Shop-creators kunnen in hun eigen markt producten promoten voor verkopers uit andere landen en daarmee commissie verdienen.