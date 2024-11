Tilburgse Heuvelstraat verliest Zara als publieksvanger

De Tilburgse Heuvelstraat wordt leger en verliest opnieuw een blikvanger: Zara sluit naar verluidt in januari de deuren, zo schrijft het Brabants Dagblad. En dat doet wat met het beeld van de winkelstraat.

De Zara-moeder, Inditex, sluit winkels in kleinere steden om zich te focussen op flagshipstores in grote gebieden. In Tilburg is Zara gevestigd in het midden van de Heuvelstraat en heeft een pand met twee verdiepingen tot haar beschikking.

“Het gaat om veel vierkante meters en het is een winkel die een bepaalde doelgroep naar de stad trekt. Het ontbreken van een Zara zegt ook iets over het aanbod dat je hebt als stad”, vertelt Stefan van Aarle, voorzitter van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg, met het BD.

Zara heeft ook diverse panden aan de Willem II-straat als opslag in gebruik. De huur van deze panden is voor eind januari opgezegd, maar of dat ook voor het pand in de Heuvelstraat geldt, is nog onduidelijk.