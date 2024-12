Tilburgse Pieter Vreedestraat slaagt niet als winkelstraat, krijgt make-over

Van de ene lege winkeletalage naar de andere; het lukte de Pieter Vreedestraat in Tilburg niet om ondernemers in de straat te houden. De winkelstraat heeft zijn tijd gehad, want in het tweede kwartaal van 2025 worden de winkelpanden omgetoverd tot achttien appartementen, schrijft het Brabants Dagblad.

De Pieter Vreedestraat is de verbinding tussen de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein. Aan beide uiteinden van de straat wordt wat aangebouwd, waardoor er een smal straatje met een groene binnentuin zal ontstaan.

De Pieter Vreedestraat had het al jaren moeilijk. De Frederikstraat - overdekt, nieuw en een aantrekkelijke verbinding tussen de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein - trok sinds de opening veel passanten weg. Sindsdien werd al veel gesproken over woningbouw in de straat, aldus het BD. De voorbereidingen beginnen in het tweede kwartaal van 2025. Als achttien appartementen zijn verkocht, kan de bouw beginnen.