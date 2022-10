Tips voor de drukste dagen van het jaar voor een webshop

Natuurlijk is elke dag belangrijk voor een webshop. Maar gedurende het jaar zijn er toch een aantal dagen die er uitspringen als het gaat om het aantal orders en pakketjes die de deur uit moeten. Zeker wanneer je een webshop hebt gericht op consumenten, kan je te maken krijgen met echte piekdagen. Om je meer inzicht te geven in de drukste dagen voor een webwinkel en hoe je hier het beste mee om kunt gaan hebben wij van Active Ants deze blog geschreven.

De drukste dagen van het jaar volgens Active Ants

Als fulfilment bedrijf merkt Active Ants het als geen ander. We kunnen onze klok erop gelijk zetten op welke dagen de vraag naar webshop logistiek het grootste is. We zullen hieronder een aantal van deze piekdagen voor je op een rijtje zetten.

De Feestdagen

De drukste dagen bij Active Ants, als het gaat om het verwerken van het aantal orders, liggen niet geheel zonder verrassing voornamelijk aan het einde van het jaar. Voorafgaand aan deze feestdagen zie je een enorme toename als het gaat om bestellingen in webwinkels. De belangrijkste feestdagen voor een webshop zijn:

● Kerst

● Sinterklaas

● Oud & Nieuw

● Valentijnsdag

● Pasen

Stunten met aanbiedingen

Er zijn ook zogezegde ‘koopjes festijnen’. Dagen wanneer er gestunt wordt met aanbiedingen. Veelal overgewaaid vanuit Amerika en ook hier steeds populairder. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

● Black Friday

● Cyber Monday

● Singles day

● Glamour day

Rond de 25e van de maand

Piekmomenten rondom de feestdagen en andere evenementen liggen voor de hand. Maar eigenlijk is er elke maand wel een piek te zien in het aantal orderverwerkingen. Zo rond de 25e van de maand zie je namelijk elke maand een stijging in het aantal bestellingen binnen de webshops. De enige reden die hiervoor te bedenken is? Het salaris is weer uitbetaald! Het bestedingspatroon bij veel mensen is zo ingesteld, dat men gelijk weer geld uit wilt geven.

Vakantiegeld en 13e maand

Wat voor het maandelijkse salaris geldt, geldt zeker voor de periode dat het vakantiegeld of de 13e maand wordt uitbetaald. Dit is vaak het moment voor consumenten om grotere aankopen te doen, nu ze het geld ervoor hebben. Dit is dan ook duidelijk terug in de aankopen rondom duurdere artikelen zoals televisies, fietsen, auto’s enz.

Fulfilment uitdagingen voor een webshop

De drukste dagen van het jaar kunnen jou als webshop eigenaar zeker geen windeieren leggen. Maar wanneer je niet goed voorbereid bent op de deze pieken in het logistieke proces, kunnen dit ook dagen zijn die voor een hoop extra stress zorgen.

Webshop logistiek in eigen beheer

Zeker wanneer je de logistiek als webshop nog zelf doet, zorgen deze piekmomenten vaak voor een hoofdpijndossier. Zo krijg je met de volgende uitdagingen te maken:

● Meer voorraad nodig

● Meer opslagruimte nodig

● Meer personeel nodig

● Meer werkruimte nodig

Niet alleen heb je meer voorraad nodig die tijdig binnen moet zijn, je moet ook voldoende ruimte hebben om deze voorraad tijdelijk te kunnen opslaan. Ook heb je meer (tijdelijk) personeel nodig. Personeel die de pakketten inpakt en vervoert. Maar ook personeel om de klantenservice te ondersteunen. Om deze extra arbeidskrachten te werven is tijd en geld nodig. Daarbij moet je ook over voldoende werkruimte beschikken om al dit extra personeel in onder te brengen.

In het kort moet een webshop bij piekmomenten de totale operatie opschalen en is de eigenaar drukker bezig met het de webshop logistiek, dan met de webshop zelf.

Webshop logistiek uitbesteed

Wanneer je als webshop al een logistieke partner hebt, is het belangrijkste om op tijd voldoende voorraad in te kopen. Deze voorraad moet vervolgens ook op tijd aangeleverd worden bij het fulfilment bedrijf.

Ook in dit geval heb je extra personeel nodig, maar enkel om de klantenservice te ondersteunen. Meer verkopen betekent automatisch extra druk op de klantenservice. Consumenten stellen meer vragen en er worden meer producten retour worden gestuurd.

Hoe kan Active Ants een webshop ondersteunen?

Wij als Active Ants kunnen eigenlijk al de bovengenoemde hoofdpijn wegnemen. Door de e-commerce logistiek uit te besteden aan ons, is tijdelijk opschalen van de organisatie geen probleem. Wij zorgen als fulfilment specialist dat ook tijdens de drukste dagen de pakketjes compleet, goed en netjes verzonden worden. Daarvoor zorgen onze goed getrainde medewerkers, met behulp van onze robots. Ons systeem is erop gebouwd om gemakkelijk te kunnen opschalen, wanneer het aantal orders toeneemt.

Indien gewenst gaat onze fulfilment service nog een stapje verder. Wij kunnen bijvoorbeeld ook de retourverwerking en de klantenservice uit handen nemen. Zo kan jij je helemaal focussen op waar jij goed in bent: het runnen van je webshop.

Enkele tips om als webshop optimaal te kunnen profiteren van de drukste dagen van het jaar

Onze kennis en ervaring in de fulfilment branche delen we graag. Zo kan jij als webshop eigenaar optimaal profiteren van de drukste dagen van het jaar. Je kan natuurlijk de webshop logistiek uitbesteden. Maar we hebben meer tips:

1. Koop op tijd voorraad in en lever de voorraad ook op tijd aan

Hierdoor ben je op tijd klaar voor de piekmomenten en voorkom je stress en dat artikelen niet op voorraad zijn wanneer het nodig is.

2. Zorg voor een goede forecasting.

Hoe beter je kunt voorspellen wat de verkopen gaan doen, hoe beter je kunt inspelen op de veranderingen in orderaantallen. Zo kom je niet meer voor verrassingen te staan en kun je voortijdig opschalen en bijsturen, wanneer nodig.

Wij als Active Ants maken ook gebruik van een forecasting systeem. Hiermee kunnen wij beter voorspellen wat een webshop gaat verkopen. Op die manier kunnen wij samen met onze klant op veranderingen inspelen.

3. Houdt rekening met de retourenstroom.

Als je veel verkoopt komt er ook meer terug. Hierdoor komt er extra druk op je klantenservice te staan.

4. Denk aan cashflow management.

Als de drukke periode eraan komt moet je goed op de cashflow letten. Slecht cashflow management kan ervoor zorgen dat voorraden niet ingekocht kunnen worden, waardoor omzet misgelopen wordt. Zeker wanneer de webshop logistiek en bijkomende zaken nog in eigen beheer gedaan worden, kan je voor echte cashflow uitdagingen komen te staan.

Active Ants denkt ook met je mee als het gaat om de webshop cashflow. Bij ons krijg je die rekening pas 5 dagen na de volle maand met een termijn van 2 weken. Dit geeft je bijna een maand extra om betalingen te doen en daardoor kan je in een eerder stadium (vóór de drukke periodes) meer voorraad inkopen. Met als doel natuurlijk meer omzet te kunnen generen.

Welke ontwikkelingen ziet Active Ants als het gaat om feestdagen en webshops?

De (webshop)wereld verandert en ontwikkelt zich voortdurend. Dit geeft ons nieuwe en interessant fulfilment uitdagingen.

Komst van Amerikaanse feestdagen

Vroeger lag er vooral een gigantische piek rond sinterklaas en kerst. Nu wordt de koopdrukte meer uitgesmeerd over november en december. We zien een spreiding van de piekmomenten door de komst van, vooral Amerikaanse, feestdagen. Voorbeelden hiervan zijn:

● Black Friday

● Cyber Monday

● Singles Day

● Glamour Day

E-commerce verkoop blijft stijgen

Naast natuurlijk de algemene tendens dat er steeds meer online gekocht wordt (dus ook met de feestdagen), heeft de Corona situatie de afgelopen jaren nog eens een extra boost aan de online verkopen gegeven. Daardoor zien we nog steeds 'dubble digit grow'. De omzet- en volumegroei binnen de e-commerce is nog steeds boven de 10%, waar we allemaal van willen profiteren.

Verkleinen van de footprint

Tot slot zien wel nog een algemene ontwikkeling. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in Nederland en ook onder onze klanten. Wij vinden dit een belangrijke ontwikkeling en dragen graag ons steentje bij aan een duurzamere samenleving. Getuige ook ons nieuwe magazijn in Roosendaal. Wij doen, samen met onze klanten, ons uiterste best om onze footprint te verkleinen. ActiveGreen noemen we dat. We zien daarbij nog voldoende ruimte voor verbetering in onze branche en ook wij zullen ons hierop blijven ontwikkelen.

Is jouw webshop al klaar voor de drukste dagen van het jaar?