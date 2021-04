TMO’s Hype lab naar Den Haag: studenten helpen retailers met digitale vraagstukken

Hype lab van TMO Fashion Business School wordt woensdag 14 april 2021 gelanceerd in het Laakkwartier te Den Haag. In het project gaan hbo-studenten retailers helpen met digitalisering en het generen van meer online zichtbaarheid, meldt modeschool TMO in een persbericht.

Hype lab is een project waarbij hbo-studenten van TMO Fashion Business School retailers in het Laakkwartier helpen met digitalisering en meer online zichtbaarheid van hun winkels en het winkelgebied. Daarnaast werken studenten van ROC Mondriaan Den Haag aan dit project mee. Het persbericht van TMO meldt dat 25 winkels meedoen aan dit project.

Door steun van de gemeente Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het Haagse Retailpunt is de Shoppin Laak-app ontwikkeld, zo is te lezen. De app is gekoppeld aan het online platform van Hype lab. In de app kunnen alle deelnemende winkels een eigen winkelpagina krijgen. De consumenten kunnen via deze weg met de winkels communiceren, punten sparen en online shoppen door middel van Click&Collect. De app is gratis te downloaden in de App Store en in de Google Play Store.

Stadsdeeldirecteur van Laak, Lawrence Eghosa, in het persbericht: “Het Laakkwartier kent een heel divers winkelaanbod. Veel winkels hebben een uniek assortiment dat je niet in andere wijken terugvindt. Daarom ben ik erg blij met het Hype lab. Het biedt de mogelijkheid voor een grote groep consumenten om met gebruik van de Shoppin Laak-app zowel online als offline de winkels te leren kennen.”

Het is niet de eerste editie van Hype lab die is gelanceerd. Zo werd Hype lab vorig jaar in Delft, Nootdorp, Rijswijk en Voorburg gelanceerd.