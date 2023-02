Toename winkeldiefstallen in Nederland, hoogste aantal in acht jaar

In 2022 werden er in Nederland circa veertigduizend winkeldiefstallen geregistreerd. Dat is flink hoger dan in 2021, toen het er nog ruim dertigduizend waren. De laatste keer dat het aantal zo hoog lag, was in 2015, zo schrijft Het Financieele Dagblad op basis van cijfers van de Nederlandse politie.

Het cijfer veertigduizend is het aantal winkeldiefstallen waarvan ook daadwerkelijk aangifte wordt gedaan. De aard van de diefstal kan variëren, van iemand die ongezien met spullen naar buiten loopt zonder te betalen, tot een overval of ramkraak. Dieven kunnen jongeren zijn die het stelen om de spanning doen, of professionele bendes. Maar ook het personeel steelt soms. Het FD schrijft dat naar schatting veertig tot vijftig procent van de diefstallen een geval is van ‘interne fraude’.

Volgens Arie van Os van de Service Organisatie Directe Aansprakelijkheidsinstelling (Soda), waar veel van de aangiftes binnenkomen, neemt het aantal onder meer toe omdat beveiligers moeilijk te vinden zijn, net als personeel. Van Os tegen het FD: “Personeel dat er nog wel is, is minder gemotiveerd. En als personeelsleden zich niet verbonden voelen met een winkel, wordt stelen gemakkelijker.”