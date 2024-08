Toff Kidswear in Arnhem sluit deuren

Kindermodezaak Toff Kidswear sluit ook de deuren in Arnhem. De zaak sloot eerder al de deuren in Hengelo en de winkel in Arnhem gaat nu ook eind augustus dicht, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Eigenaren Jaap en Natasja Jenneboer gaven eerder al tegen Tubantia aan dat ze geen opvolging hebben voor de zaken en zelf al op leeftijd zijn. Daarbij komt nog het feit dat Natasja een stadscafé in Hengelo runt waar het goed zakendoen is.

Toff Kidswear verdwijnt niet in zijn geheel. De winkels in Enschede en Zwolle blijven open, zo is te lezen bij het AD.