Tommy Hilfiger sluit deuren in Den Bosch

Tommy Hilfiger verdwijnt uit Den Bosch. Het modemerk is gevestigd aan het Burgemeester Loeffplein, tegenover winkelcentrum de Arena, maar sluit op 31 januari de deuren, zo is af te leiden van een flyer op de deur volgens het Brabants Dagblad.

Een medewerker meldt aan de regionale krant dat de collectie de boosdoener is. “De eerste jaren sloot dat goed aan bij wat de mensen willen, maar dat is al een poosje niet meer het geval. Daarom zijn vorig jaar al enkele filialen gesloten, bijvoorbeeld in Arnhem, en dat zal dit jaar ook gebeuren in andere steden”, zo klinkt het. In steden als Amsterdam en Utrecht blijven de winkels open.

Het Bossche Tommy Hilfiger-pand komt weer te huur te staan. “Er is al interesse getoond door een winkelketen om zich hier te vestigen, maar het is nog te vroeg om daar verder iets over te zeggen”, aldus de medewerker.