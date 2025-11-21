Toonaangevende Antwerpse winkel Graanmarkt 13 sluit deuren

Er komt een einde aan Graanmarkt 13. De Antwerpse winkel sluit in februari 2026 definitief de deuren. Op dat moment is de winkel 16 jaar lang toonaangevend geweest in de Belgische mode-industrie.

Oprichters Ilse Cornelissens en Tim van Geloven melden op Instagram dat het geen afscheid is, maar een ‘tedere transitie’ naar iets nieuws. “Graanmarkt 13 was nooit alleen maar een adres. Het was een huis dat leefde. Vijf verdiepingen met verhalen. Een winkel gevormd door schoonheid. Een restaurant gevuld met seizoenen, gesprekken en iconische stoelen. Een thuis waar gasten wakker werden in een ander universum”, aldus het bericht op Instagram.

Voordat de deuren sluiten zal er nog een grote veiling plaatsvinden van de boedel. In totaal gaan er ruim 200 loten onder de hamer. Het gaat om meubels, kunstwerken en andere objecten.

Het restaurant dat te vinden was aan de Graanmarkt sloot een jaar geleden al de deuren, maar nu verdwijnt ook de winkel.

Over Graanmarkt 13

Partners Ilse Cornelissens en Tim Van Geloven openden Graanmarkt 13 in 2010. De winkel met twee - soms drie - verdiepingen mode, design en beauty bevindt zich in een groot herenhuis op de Graanmarkt in Antwerpen; het pand werd gerenoveerd door architect Vincent Van Duysen. Met zorgvuldig uitgezochte merken als Extreme Cashmere, Lemaire, Mansur Gavriel, ReDone, Santa Maria Novella, Susanne Kaufmann, valerie_objects, Sophie Bille Brahe, Common Projects of Ancient Greek Sandals focust de concept store op vakmanschap, kwaliteit en authenticiteit.

Naast het gastenverblijf ‘The Apartment’ was er ook het restaurant ‘Graanmarkt 13’ onder leiding van chef van Seppe Nobels, in 2015 het Beste Groentenrestaurant volgens Gault&Millau. Hij bouwt gerechten op rond lokale seizoensgroenten, vaak uit zijn stadstuin op het dak van het gebouw, waar ook de eigen honing wordt geproduceerd.