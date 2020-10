Trendbreuk in fysieke retail: Beleving minder belangrijk geworden, gemak staat voorop

De afgelopen maanden wordt men met het nieuws om de oren geslagen: de online retail is booming. Sinds maart heeft de e-tail kunnen profiteren van de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met de huidige pandemie. Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat meer Nederlanders van plan zijn minder naar fysieke winkels te gaan, namelijk drie op de tien geeft dit aan. Toch is er een lichtpuntje: de fysieke winkel blijft bij 6 op de 10 Nederlanders de favoriet voor een aankoop.

Belangrijk om te weten is dat ABN Amro, voor de continuïteit van de resultaten, de deelnemers van het onderzoek heeft gevraagd te antwoorden met in het achterhoofd de veronderstelling dat de maatschappij weer terug naar normaal zal gaan en het coronavirus onder controle is. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1500 Nederlanders.

Het aantal consumenten dat de voorkeur geeft aan een online kanaal voor aankopen stijgt sinds 2015 gestaag. In 2015 kwam het percentage op 10 procent neer, maar in 2020 is dit al 21 procent. Websites worden volgens het onderzoek niet hoofdzakelijk meer gebruikt voor het zoeken of vergelijken van producten, want dit aandeel is hetzelfde gebleven. Het percentage van de consumenten die aangeeft de laatste aankoop online te hebben gedaan is wel flink gestegen, namelijk naar 35 procent. Favorieten voor een aankoop online zijn elektronica, sportartikelen, schoenen en mode.

Het rapport laat zien dat bijna de helft van de consumenten online oriënteert én koopt online. Namelijk 48 procent oriënteert online en 46 procent koopt online. In de categorie schoenen ligt het oriëntatie- percentage zelfs nog hoger, 54 procent, maar de aankoop op 49 procent. Twee jaar geleden lagen de percentages voor oriëntatie voor mode producten en schoenen nagenoeg online, maar werd er veel minder online gekocht. Namelijk maar 30 en 32 procent. Ruim 3 op de 10 Nederlanders denkt in de toekomst minder naar fysieke winkels te gaan. Maar 7 procent denkt juist vaker naar winkels te gaan.

3 op de 10 Nederlanders ook in de toekomst van plan minder fysiek te winkelen

Wat opvallend is, is de trendbreuk. De afgelopen jaren ging de fysieke winkel steeds meer draaien om ‘beleving’. Consumenten kwamen naar de winkel om het product te ervaren, maar uit het onderzoek komt naar voren dat dit nu ondergeschikt is. ‘Gemak en efficiëntie’ staat nu stipt op nummer een van redenen om naar een fysieke winkel te gaan, aldus het onderzoek. 40 procent van de ondervraagden geeft dit aan. De categorie ‘beleving’, in het onderzoek een combinatie van de antwoorden ‘touch & feel’ en ‘ontdekken & entertainment’, scoort nog maar 34 procent. Als gekeken wordt naar alleen ‘ontdekken & entertainment’ is zelfs het percentage van consumenten die denkt in de toekomst om deze reden naar de winkel te gaan gehalveerd naar nog maar 6 procent. “Blijkbaar heeft de consument een grotere behoefte aan efficiënt winkelen en verliest ‘funshoppen’ aan populariteit”, zegt Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO, in het rapport. Deze verandering is ook te zien in de categorieën mode en schoenen. De ondervraagden geven bij beiden aan dat beleving minder belangrijk geworden is in de winkels, maar dat efficiëntie nog belangrijker is geworden. Het belang van efficiëntie binnen de schoenenbranche is in vergelijking met de resultaten van 2018 met 22 procent toegenomen. Voor de modebranche was dit 5 procent.

Ook geven nog meer consumenten de voorkeur aan winkelen binnen de eigen gemeente. Namelijk 47 procent winkelt het liefst binnen de eigen gemeentegrenzen. De steden moeten het in het onderzoek ontzien, want zowel de voorkeur voor grote steden als middelgrote en kleine steden is verder afgenomen.

