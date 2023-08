TrustDeals: Chinese webshops blijven populair onder Nederlanders

Ondanks toenemende kritiek blijven Chinese webshops populair onder Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek van TrustDeals. Vooral Shein, AliExpress en Temu scoren goed.

De Chinese fast fashiongigant Shein staat op nummer één. “Ondanks de toenemende kiritiek in Nederland op dit soort webwinkels is de populariteit toch ongekend hoog. De lage prijzen en het ruime assortiment zorgen ervoor dat het aantrekkelijk blijft om producten uit Azië te halen”, stelt Christiaan van Amstel van TrustDeals.

Temu, een opvallend snel groeiend Chinese webwinkel, is een (nog) goedkopere versie van AliExpress die ook nog eens sneller bezorgt. TrustDeals bestempelt deze Chinese speler als ‘een opvallende stijger in Nederland’. De webwinkel zag de afgelopen twee maanden namelijk een groei van 300 procent in Nederland.