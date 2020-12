Turbulent jaar in de detailhandel loopt ten einde

Het jaar 2020 is met niets te vergelijken. Modewinkels werden al vroeg zwaar getroffen door de Covid-19-pandemie. Sindsdien racen ze, vechten ze zelfs, om zich aan te passen, te evolueren en snel genoeg te innoveren om hun bedrijf te redden. Strategische veranderingen, die eerst deel uitmaakten van een langetermijn plan moesten met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd, vaak op afstand en met minder personeel. Soms heeft deze versnelling van verandering geholpen om het verlies te beperken. Voor een paar bedrijven heeft het zelfs groei en schaalvergroting tot gevolg gehad. Maar voor velen betekende het in sneltreinvaart richting insolventie en faillissement.

De Engelstalige podcast van Joshua Williams met Massimo Volpe is hier ook te beluisteren.

Modebedrijven die de eerste hindernissen hebben overwonnen richten nu de aandacht op de resultaten van vierde kwartaal, het belangrijkste seizoen voor de moderetail wat betreft de jaaromzet. Voor de meeste detaillisten betekende het dat ze meer nadruk moesten leggen op e-commerce, het herstructureren van promotionele tijdlijnen en het heroriënteren van de direct-to-consumer distributiestrategie. Voor anderen betekende het meer drastische maatregelen, zoals het herconfigureren van fysieke winkels om alleen ophaallocatie te zijn, of zelfs distributieplaats of magazijn.

Nu het vierde kwartaal op z’n einde loopt, hopen retail executives te kunnen laten zien dat hun inspanningen vruchten hebben afgeworpen en de basis zullen vormen voor de wederopbouw van hun bedrijf op de korte termijn, post-pandemie.

Dus, met de oliebollen in zicht, wat is het eindoordeel? Heeft de moderetail stand gehouden?

"Dat verschilt zeer per locatie," zegt Massimo Volpe, mede-oprichter van de Retail Hub, en oprichter van Global Retail Alliance, een vereniging die vooraanstaande wereldwijde retailers met elkaar verbindt. "Op de Amerikaanse markt hebben we in het vierde kwartaal een tweecijferige groei gezien en ook in Azie en met name in China is duidelijke groei geboekt. Daar staat tegenover dat de retailmarkt in Europa nog steeds ver achterblijft. Hier was eerder een opleving merkbaar, maar door de laatste, en huidige golf van Covid in specifieke gebieden zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland, zien we nu vertraging optreden.

Hoewel dat positief klinkt, in ieder geval voor China en de VS, zijn deze tweecijferige stijgingen nog steeds onder de verwachtingen en alger dan de reguliere jaar-op-jaar groei. Maar in een turbulent jaar als dit moeten leidinggevenden meer hoop en positiviteit uitstralen dan normaal. "Begin 2021 wordt nu geen stijging verwacht," zegt Volpe. "Het is onwaarschijnlijk dat de prognoses zullen worden gehaald. Waarschijnlijk is het wachten tot de lente om een fatsoenlijke comeback in het modesysteem te zien."

Maar er zijn ook lichtpuntjes. Een van de belangrijkste versnellingen die hebben geleid tot een algemene positieve groei in de detailhandel is een meer strategische focus op e-commerce, en de positie ervan binnen een omni-channel retailstructuur. Volgens Volpe is e-commerce voor de meeste bedrijven met 40 procent gegroeid, wat een grote verschuiving betekent. Op de vraag of deze stijgingen na de pandemie zullen aanhouden, zegt hij dat deze aantallen na Covid waarschijnlijk zullen dalen tot 20 of 25 procent. "Maar toch," benadrukt hij, "het is een enorme stijging in vergelijking met vorig jaar toen voor de meeste bedrijven e-commerce 10 tot 12 procent van de totaalomzet, of nog lager, was." Daar komt bij dat de pandemie veel bedrijven heeft gedwongen om eindelijk hun online kanalen op te zetten en daarmee klaar te maken voor de toekomst.

Volpe benadrukt dat veel aanpassingen en innovaties die retailers na de pandemie zullen vasthouden, te maken hebben met personalisatie en klantervaring. "Nieuwe mogelijkheden zoals virtueel winkelen met een verkoopmedewerker, de optimale omnichannel-situatie, waarbij een directe relatie ontstaat tussen winkel en klant, met een persoon die de klant vertrouwt en die hem kent, allemaal in een comfortabele situatie thuis, aan de telefoon, in een veilige omgeving.”

Bovendien gelooft Volpe dat er belangrijke instrumenten en technologieën zijn die in 2021 meer gebruikt gaan worden, zoals slimme luidsprekers. Volpe denkt dat het gebruik van slimme luidsprekers zal blijven toenemen post-Covid, vooral omdat deze technologie ook nieuwe gebieden zoals gaming bedient. “Je hoeft niet meer te typen en je kunt deze technologie ook in de auto gebruiken. Dat betekent dat je met slimme luidsprekers kunt winkelen terwijl je rijdt!"

Natuurlijk vraagt de implementatie en lancering van nieuwe technologieën een forse investering, zowel financieel als operationeel. En nu de meeste bedrijven krap bij kas zitten, moet de detailhandelaar voorzichtig zijn en focussen op middelen die de meeste impact hebben voor de klant. Hoewel de recente interesse van luxe merken, zoals Burberry en Balenciaga, voor Twitch en gaming veel aandacht op social media brengt, zullen deze technologieën waarschijnlijk geen deel uitmaken van de korte termijn strategie van de meeste retailers. Volpe benadrukt dat dit eerder een marketingspel is dan een strategische omzetverhoger. Maar hij zegt ook: "Ik ben misschien niet in de juiste generatie om dat te beoordelen... dit is zeker mijn persoonlijke mening." Hij erkent ook dat de mode-industrie snel verandert en dat bedrijven voorbereid en wendbaar moeten zijn tijdens dit moment van verplichte evolutie.