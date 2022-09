Turkse diamantspeler opent eerste Nederlandse winkel in Maastricht

Makdis Diamonds & Jewelry opent een winkel in Maastricht. Het is een eerste Nederlandse vestiging voor de Turkse diamantspeler. Makdis is een groothandelaar en retailer met meer dan 200 verkooppunten in vijf verschillende landen.

"Nederland is als eerste land gekozen om voet aan grond in Europa te zetten. Dit vanwege de strategische ligging nabij Antwerpen en het prachtige oude karakter van Maastricht," aldus het persbericht. Het doel is om binnen vijf jaar tien Makdis winkels te openen, deels in franchise vorm. Daarnaast wil de diamantspeler minimaal 250 verkooppunten in Europa.

Makdis Diamond & Jewelry is gestart als een diamantzetters bedrijf in Istanbul. De juwelen worden in de eigen ateliers in Istanbul gemaakt. Makdis geeft in het persbericht aan dat hierdoor een goede prijs-kwaliteitverhouding aangehouden kan worden.