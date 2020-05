Twee derde van Nederlanders vindt levendige winkelstraat essentieel

Een levendige winkelstraat in de woonplaats wordt door twee op de drie Nederlanders als essentieel bestempeld. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in samenwerking met INretail.

Ook maakt dezelfde hoeveelheid zich zorgen over het voortbestaan van winkels in zijn of haar woonplaats. Ruim driekwart geeft aan het ‘vreselijk te vinden als winkels in de buurt failliet zouden gaan’, maar daartegenover staat 52 procent die aangeeft zoveel mogelijk thuis te blijven ook als fysieke winkels daar de dupe van zijn, aldus het onderzoek. Ẅachten met kopen tot na de crisis, meer online kopen en alleen het hoognodige kopen zijn tekenend voor het huidige koopgedrag in de non-foodsector,” aldus onderzoeker hendrik Nijenhuis in het rapport.

De verschuiving naar online is groter geworden tijdens de coronacrisis, zo blijkt uit het onderzoek. De meerderheid van de ondervraagden (61 procent) geeft aan minder non-food winkels te bezoek en 20 procent geeft aan geen non-food winkels te bezoeken. De aankoop van kleding gebeurde ook steeds meer online. Voor de crisis gaf 18 procent van de Nederlanders vaak (en/of meestal) kleding online te kopen. Dat percentage is nu binnen korte tijd gestegen naar 34 procent. Gevraagd welke producten Nederlanders verwachten meer online te gaan kopen dan voor de crisis, staat kleding bovenaan met 39 procent. 24 procent geeft aan vaker schoenen te zullen bestellen online. Een op de vijf ondervraagden geeft aan na de crisis vaker online te zullen bestellen.

Een kwart van de Nederlanders verwacht zich na de coronacrisis minder veilig te voelen in fysieke winkels dan voor de crisis. Dit vanwege de angst voor besmetting. Deze angst kan weggenomen worden door het houden van 1,5 meter afstand, een ruim opgezette winkel, schoongemaakte deurklinken,winkelwagens en mandjes, aldus het onderzoek.