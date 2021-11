Tweede Kamer staat achter coronapas voor niet-essentiële winkels

De Tweede Kamer staat achter de mogelijkheid om een coronapas in niet-essentiële winkels in te voeren. De Kamer had tijdens het debat echter wel wat kanttekeningen, zo meldt de NOS.

Zo werd de vraag gesteld wat essentieel is en wat niet, en hoe er omgegaan wordt met een gemengde winkel zoals een postpunt (essentieel), maar waar ook spelletjes worden verkocht (niet-essentieel).

De Jonge meldde dat naar gemengde winkels nog nader gekeken moet worden. Ook was er kritiek op de snelheid waarmee alles uitgevoerd moet worden en de proportionaliteit van de maatregel.

Een ding waren bijna alle partijen het volgens de NOS over eens: het kabinet moet onderzoeken of eenmanszaken uitgezonderd kunnen worden. Voor deze ondernemers zijn de controles niet te doen. Het is echter lastig omdat wanneer er verschil wordt gemaakt tussen deze winkels en grotere winkels, er sprake kan zijn van rechtsongelijkheid.

Of de coronapas er komt, moet de komende weken blijken. De Eerste Kamer moet zich nog over het voorstel buigen en de komende twee weken moet duidelijk worden of het aantal coronabesmettingen voldoende is afgenomen.