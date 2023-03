Tweede ronde Impuls Winkelgebieden: 9 gemeenten krijgen in totaal 18 miljoen euro

Negen gemeenten ontvangen financiële ondersteuning voor het aanpakken van winkelgebieden tijdens de tweede ronde van Impuls Winkelgebieden, zo blijkt uit een bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal is er 18 miljoen euro uitgedeeld.

De gemeenten die financiering krijgen voor hun individuele plannen om winkelgebieden aan te pakken zijn Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn. In totaal vroegen 13 Nederlandse gemeenten de subsidie aan, maar de overige vier voorstellen voldeden niet aan de voorwaarden van de regeling. Deze gemeenten kunnen tijdens een nieuwe aanvraagronde een aangepast voorstel indienen.

De derde ronde van de Impuls Winkelgebieden wordt geopend op 26 juni en loopt tot en met 4 september. In deze ronde wordt er 26 miljoen euro verdeeld. De gehele regeling Impuls Winkelgebieden is goed voor 100 miljoen euro. De subsidie is bedoeld om toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis te bouwen in de binnenstedelijke winkelgebieden.