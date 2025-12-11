Tweedehands: The Row nadert Hermès en Goyard met 97 procent waardebehoud

Op de tweedehandsmarkt gelden bepaalde merken als onbetwistbare pijlers – denk onvermijdelijk aan modehuis Hermès en handtassen als investeringen vergelijkbaar met goed gelegen vastgoed. Dit groeiende segment kent echter ook verrassingen.

Het recente Clair Report, uitgegeven door resalesite Rebag, toont de indrukwekkende prestaties van label The Row. Het merk betreedt voor het eerst de categorie ‘eenhoorn’, een term die binnen de tweedehandsmarkt wordt verstaan als een merk met een (tweedehands) waardebehoud van 85 procent of hoger.

Gebaseerd op data-analyse en een exclusieve index voor tweedehands luxeproducten, analyseert het onderzoek van Rebag miljoenen transacties voor waardeontwikkeling. Deze data tonen een indrukwekkend waardebehoud van 97 procent voor handtassen van The Row in het jaar 2025. Dit betekent een behoud van 97 procent van de oorspronkelijke verkoopprijs.

Hermès, Goyard en The Row in de top drie

Bekend om zijn minimalistische stijl, bouwt The Row aan een imago van kwaliteit en discrete luxe, erg populair sinds 2024. Volgens het Clair Report domineert de N/S Park Tote de wederverkoop met 146 procent waardebehoud, gevolgd door de Margaux Tote met 107 procent en de Half Moon schoudertas met 106 procent. Deze prestaties weerspiegelen de aanhoudende vraag naar discrete ontwerpen zonder logo in de luxe wederverkoop.

Alleen Hermès en Goyard overtreffen de cijfers van The Row. Bij Hermès gaat de Kelly Mini II aan kop met een indrukwekkende 282 procent, gevolgd door de Birkin Sellier met 183 procent en de Constance met 137 procent. Iconische modellen zoals de Kelly, Birkin, Evelyne, Constance To Go en Picotin overstijgen allemaal 110 procent van hun gemiddelde waarde.

Goyard noteert een waardestijging van 28 procent in 2025, tot een totaal van 123 procent. Deze stijging komt door een sterke vraag naar zowel iconische modellen als minder bekende creaties.

Ook het retailsucces van Miu Miu – een van de populairste merken van het moment volgens de ranglijst van Lyst Index – beïnvloedt de tweedehandsmarkt met een gemiddeld waardebehoud van 104 procent, de beste prestatie tot nu toe volgens het Rebag-rapport. De populairste modellen: de Logo Drawstring Bucket Bag en Aventure Tote.