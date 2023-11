Tweedehandsplatform Vestiaire Collective intensiveert strijd tegen fast fashion

Een jaar nadat het Franse tweedehandsplatform Vestiaire Collective de oorlog verklaarde aan fast fashion-artikelen en sommige merken van zijn website verbande, verbant het nu andere en extra merken.

Het platform zal zijn verbod op fast fashion uitbreiden en in de toekomst Gap, Zara, Urban Outfitters, Uniqlo, Mango, Benetton, Bershka, Oysho, H&M en anderen permanent verbieden, kondigden Vestiaire Collective-oprichters Fanny Moizant en Sophie Hersan aan in een open brief op de website. Eerder waren al artikelen van Shein, Asos, Atmosphère, Boohoo, Burton, Coast, Dorothy Perkins, Fashion Nova, Karen Millen, Miss Selfridge, Missguided, Na-Kd, Nasty Gal, Oasis, Pretty Little Things, Topman en Topshop en Warehouse van het platform verwijderd en verboden te verkopen.

Net als het vorige verbod komt de maatregel vlak voor Black Friday. De maatregel maakt deel uit van het driejarenplan van Vestiaire Collective om niet-duurzame praktijken in de mode-industrie aan te pakken en uiteindelijk alle fast fashion merken uit het aanbod te verwijderen.

Om dit doel te bereiken werkt het doorverkoopplatform sinds vorig jaar samen met de Or Foundation, een liefdadigheidsorganisatie uit de VS en Ghana die rechtvaardigheid en duurzaamheid in de kledingindustrie promoot.

Om ervoor te zorgen dat de artikelen die vanwege de nieuwe regelgeving niet meer op Vestiaire Collective verkocht kunnen worden, niet gewoon ergens anders ongewenst terechtkomen, is het bedrijf van plan verschillende oplossingen voor deze producten aan te bieden. Deze oplossingen omvatten dragen, repareren, recyclen, upcyclen en strategische donaties.