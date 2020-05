Uitbreiding voor Strellson in Nederland

Zwitsers merk Strellson breidt verder uit in Nederland. Het merk heeft een derde winkel geopend en wel in Breda.

Strellson breidt uit door middel van een franchisewinkel. Het merk heeft al vestigingen in Haarlem en Delft. “We zijn blij dat we eindelijk de juiste locatie hebben gevonden in Breda en daar vertegenwoordigd worden door een sterke partner in een aantrekkelijke buurt,” aldus Jörg Krause, hoofd van internationale sales bij Strellson, in het persbericht.

Het merk heeft in Breda in totaal 125 vierkante meter tot de beschikking. Hierdoor kan de hele collectie van formal wear en casual wear in de winkel worden uitgehangen. De winkel is ingericht volgens een kleurenpalet van zwart, grijs en neutrale tinten. Er is gekozen voor details met wit eiken hout en zwart metaal.

Strellson heeft wereldwijd op dit moment dertig franchise winkels.