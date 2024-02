Uitdagend jaar achter de rug? Zo kan magazijnsoftware je Fashion Brand redden in 2024

De modebranche heeft in 2023 helaas flink wat faillissementen gekend. De combinatie van hoge inflatie en onvoldoende herstel na de lockdowns was een flink obstakel voor veel bedrijven. Voor de merken die het hebben gered blijft de vraag: Hoe zorgen we voor meer groei in 2024? E-commerce bedrijf Monta denkt daar graag over mee.

Als een van de grootste e-fulfilment aanbieders in Nederland helpen ze dagelijks e-commerce merken met het opslaan en bezorgen van hun producten, en één ding staat vast: er is enorm veel winst te behalen voor Fashion brands wanneer zij hun logistieke processen en gerelateerde data meer inzichtelijk hebben.

Waarom inzicht in logistieke processen cruciaal is

Een efficiënte bedrijfsvoering is vanzelfsprekend altijd aan te bevelen, want meer efficiëntie betekent meer winst. Maar in onzekere tijden is het nog belangrijker. Bij tegenslag moet je snel kunnen schakelen, en dat kan alleen als je precies weet wat er speelt in je bedrijf. Waar zit de ruimte om je aan te passen aan de situatie?

Een van de beste manieren om antwoord te krijgen op die vraag is door gebruik te maken van een Warehouse Management Systeem (WMS).

Wat is een Warehouse Management Systeem?

Een WMS is de ideale tool om je warehouse tot in de puntjes te optimaliseren. Een magazijnsoftware trackt in real time alles wat er in je magazijn(en) gebeurt en genereert continu data en inzichten, zoals;

Hoeveel voorraad je hebt van elk product,

Waar de artikelen in het magazijn te vinden zijn,

Hoe goed je producten lopen,

Hoe je je magazijn het beste inricht,

Wat de meest efficiënte orderpicking looproutes zijn.

Het gebruik van een WMS kan de foutenmarge van je magazijnmedewerkers aanzienlijk terugdringen. Met een uitgebreid WMS, zoals MontaWMS, heb je daarnaast ook de mogelijkheid om:

Je retouren te verwerken,

In te zien op welke voorraad je kunt besparen,

Slim in te kopen door inzicht te hebben in verkoopprognoses,

Je medewerkers te motiveren door een spelelement aan hun werkzaamheden toe te voegen,

Magazijn medewerkers in te plannen,

Hardware aan te schaffen die de efficiëntie van de software extra ondersteund,

Te vervoeren via meerdere vervoerders (de keuze laat je aan de consument)

Deze functies kunnen je niet alleen een flinke kostenbesparing opleveren; het zorgt er ook voor dat je snel kunt anticiperen op een veranderende markt.

Hier zie je hoe MontaWMS fashion-webshop UwantIsell heeft geholpen in haar processen:

Dit is hoe een WMS jou concreet kan helpen

In eerste instantie heeft Monta voor haar eigen warehouses een magazijnsoftware ontwikkeld (17 warehouses in Nederland en een groeiend aantal over de grens), waarin ze het fulfilment regelen voor bijna 2000 e-commerce merken.

Credits: Monta

De kwaliteit van hun WMS werd in het voorjaar 2023 opnieuw bevestigd met een topnotering in de Emerce100. Zo’n mooie tool wilden ze niet voor hunzelf houden! Daarom is Monta’s WMS inmiddels al een aantal jaar beschikbaar voor merken die zelf een warehouse (of meerdere warehouses) hebben. Verwerkt jouw magazijn meer dan 25.000 bestellingen per jaar? Dan kun je met Monta’s WMS een flinke efficiëntieslag maken. De eerder genoemde voordelen leggen we hier uit:

Maak alles zichtbaar. Log alles wat er in je warehouse gebeurt via handscanners en SKU codes, en weet 24/7 wat er binnen gaat komen en wat er uit gaat, wie het aangepakt heeft en wanneer. Gebruik deze data om al je processen steeds verder te verbeteren. Bepaal de beste looproutes, voeg gemakkelijk hardware en robotisering toe met het Warehouse Control System, en maak een planning voor je medewerkers op basis van de capaciteit die je werkelijk nodig hebt.

Credits: Monta

Profiteer van de beste tools. Monta’s WMS heeft gespecialiseerde modules voor retourverwerking, voorraadbeheer en inkoop. Verwerk retouren efficient met de geïntegreerde RMA (retour-) module; voorspel de vraag en koop accuraat in met Optiply, een third-party inkoopsysteem dat volledig verwerkt is in MontaWMS; en stroomlijn je voorraadbeheer met AI en Smart Stock, eveneens volledig geïntegreerd.

Al je systemen op één plek. Koppel MontaWMS naadloos met alle andere systemen in je bedrijf. Maak je webshop, je fysieke winkel, je magazijn en je boekhouding allemaal toegankelijk in een enkel dashboard, in de cloud en overal bereikbaar.

Breid eindeloos uit. Beheer zoveel warehouses als je wilt, in binnen- en buitenland, allemaal in hetzelfde systeem voor optimaal overzicht. Extra systemen en verkoopkanalen (bol.com, Amazon) koppel je in een handomdraai met onze API.

Geef je klanten opties. Geef je klanten in de checkout van je webshop de optie om zelf een vervoerder, bezorgtijd en/of pickup locatie te kiezen.

Motiveer je medewerkers. Zet gamification in om je medewerkers scherp te houden en beloon hun efficiëntie met coins die ze kunnen inwisselen voor leuke extra’s!

Wanneer je een magazijnsoftware gaat gebruiken ben je bovendien verzekerd van extra service. Is er een issue, mis je nog een handige functie in de magazijnsoftware, of wil je even sparren? No problem. Je toekomst in de e-commerce Fashion branche ziet er een stuk rooskleuriger uit bij het gebruik van een fijn WMS, gegarandeerd! Je kan dan eenmaal veel slimmer en sneller anticiperen op veranderingen in de markt.