Uitspraak kort geding INretail over heropening winkels komt vrijdag

INretail moet nog even wachten op het verlossende woord van de rechter. Vandaag diende het kort geding dat de brancheorganisatie is gestart, maar een uitspraak wordt pas vrijdag verwacht, zo deelt INretail op LinkedIn.

De organisatie startte een kort geding voor de heropening van de winkels. INretail stapte naar de rechter wanneer duidelijk werd dat winkels voorlopig alleen op afspraak geopend mogen worden met diverse voorwaarden daaraan gesteld. “Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten. Ook in het buitenland zijn winkels weer open. De sluiting was een extra verzwarende maatregel bij het scenario ‘zeer ernstig’ en is nu disproportioneel,” zo meldde INretail destijds. “De situatie is door het kabinet inmiddels afgeschaald naar ‘ernstig’ dankzij verminderde besmettingen. De voortdurende winkelsluiting doet geen recht aan het economisch belang en de corona proof winkelmogelijkheden, waarvan sinds maart 2020 altijd sprake was bij niet-essentiële winkels.”

INretail vreest dat 60.000 banen verloren gaan als de winkels nog langer gesloten blijven. Ondertussen meldden bronnen rondom het Catshuis dat het kabinet winkeliers meer ruimte wil geven en wil gaan kijken naar het toestaan van een maximaal aantal klanten op basis van vierkante meters. In eerste instantie werd gehint dat een dergelijke versoepeling vanavond aangekondigd ging worden, maar dit lijkt nu toch op zijn vroegst eind maart te zijn.