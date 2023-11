Under Armour breidt uit in Nederland, vernieuwt concept

Sportmodemerk Under Armour neemt vlucht in Nederland. Het merk heeft een tweede vestiging geopend en koos hiervoor de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam.

De winkel toont de nieuwste versie van het winkelconcept van Under Armour. “Er is met zorgvuldigheid aandacht besteed aan details om ervoor te zorgen dat het interieurontwerp in de winkel de gestructureerde methodologie van een atleet in training nabootst, terwijl het ook elementen van teamsport vertegenwoordigt,” aldus het persbericht. De winkel in Leidschendam is daarnaast ook specifiek bedoeld om schoenen van het merk te presenteren, een groeiende productcategorie, aldus het merk. De winkel is daarnaast voorzien van interactieve touchscreens waardoor klanten meer informatie kunnen opvragen over producten.

De vestiging in Leidschendam toont het assortiment voor mannen en vrouwen, voor diverse sporten. Under Armour heeft ook al een winkel in Amsterdam aan het Koningsplein. In de gehele EMEA-regio heeft het merk ruim 200 winkels. Het merk is van plan de aanwezigheid in de regio verder uit te breiden en opende in 2023 in totaal al zes winkels in het gebied.